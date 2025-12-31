31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

नेतृत्व पर फैसला लेना है तो फरवरी से पहले करे कांग्रेस आलाकमान: परमेश्वर

नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने 19 दिसंबर को विधानसभा में कहा था कि वे अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस हाईकमान उनके पक्ष में है और ढाई साल के फार्मूले पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि उन्होंने और मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कांग्रेस हाईकमान की मौजूदगी में एक समझौता किया है और दोनों उसका पालन करेंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 31, 2025

नेतृत्व बदला जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह कांग्रेस आलाकमान के अधिकार क्षेत्र में है।

file photo

- कहा, बदलाव का फैसला पूरी तरह पार्टी आलाकमान का अधिकार

सत्तारूढ़ कांग्रेस Congress में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि यदि कांग्रेस आलाकमान को राज्य में नेतृत्व के मुद्दे पर कोई निर्णय लेना है, तो उसे फरवरी में बजट की तैयारी शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतृत्व बदला जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह कांग्रेस आलाकमान के अधिकार क्षेत्र में है।

किसी को तो बजट तैयार करना होगा

नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में परमेश्वर ने कहा, बजट की तैयारी फरवरी में शुरू होगी। अभी लगभग एक महीना है। अगर आलाकमान को इस विषय पर कोई निर्णय लेना है, तो उससे पहले लेना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी को तो बजट तैयार करना होगा। राज्य की जनता से किए गए वादों के आधार पर बजट पेश किया जाएगा और यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी

नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पहले ही यह कह चुके हैं कि वे अगले वर्ष अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने इस साल मार्च में 16वां बजट पेश किया था। वर्ष 2026-27 का बजट अगले साल मार्च में पेश होने की संभावना है।

ऐसा कहने से कैसे रोक सकता हूं?

हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान दिल्ली में कुछ लोगों के प्रदर्शन कर परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्होंने यह मेरे प्रति स्नेह के कारण कहा होगा। मैं उनसे ऐसा कहने से कैसे रोक सकता हूं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के पास पूरी जानकारी होती है। वे संबंधित महासचिव से भी जानकारी लेते हैं और अपने स्तर पर भी तथ्यों को परखते हैं। उन्हें पता है कि क्या फैसला लेना है और कब लेना है।

कांग्रेस के भीतर दलित मुख्यमंत्री की मांग भी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके परमेश्वर ने पिछले महीने यह भी कहा था कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। नेतृत्व में बदलाव की स्थिति में कांग्रेस के भीतर दलित मुख्यमंत्री की मांग भी उठ रही है, जिसमें परमेश्वर को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह अटकलें भी हैं कि यदि नेतृत्व में बदलाव होता है, तो सिद्धरामय्या गुट मुख्यमंत्री पद के लिए परमेश्वर या अन्य वरिष्ठ नेताओं का समर्थन कर सकता है।

मानूं या न मानूं

कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन के इस बयान पर कि 6 या 9 जनवरी को उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर इकबाल हुसैन ने कह दिया है, तो यह फाइनल ही होगा। मैं इसे मानूं या न मानूं, यह सवाल नहीं है।

इस बीच, नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने 19 दिसंबर को विधानसभा में कहा था कि वे अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस हाईकमान उनके पक्ष में है और ढाई साल के फार्मूले पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि उन्होंने और मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कांग्रेस हाईकमान की मौजूदगी में एक समझौता किया है और दोनों उसका पालन करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 07:07 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / नेतृत्व पर फैसला लेना है तो फरवरी से पहले करे कांग्रेस आलाकमान: परमेश्वर

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

किसके निर्देश पर सरकार ने लिया यू-टर्न : शोभा

कोगिलू लेआउट
बैंगलोर

कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, नए साल में नशे में धुत लोगों को घर पहुंचाने की मिलेगी सुविधा

राष्ट्रीय

वैकल्पिक आवास देने का सरकार का फैसला मानवीय, तुष्टीकरण नहीं: शिवकुमार

तुष्टीकरण की राजनीति का कोई सवाल ही नहीं
बैंगलोर

घर सिर्फ कर्नाटक के लोगों को ही दिए जाएंगे: जमीर

सरकार केवल उन्हीं लोगों को घर देगी, जो कर्नाटक के निवासी हैं।
बैंगलोर

किशोरों की आयु जांच केवल मेडिकल बोर्ड करेगा, जिला सर्जन होंगे जिम्मेदार

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, मेडिकल बोर्ड में फिजियोलॉजिस्ट, डेंटल विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है।
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.