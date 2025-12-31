नेतृत्व पर फैसला लेना है तो फरवरी से पहले करे कांग्रेस आलाकमान: परमेश्वर

हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान दिल्ली में कुछ लोगों के प्रदर्शन कर परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्होंने यह मेरे प्रति स्नेह के कारण कहा होगा। मैं उनसे ऐसा कहने से कैसे रोक सकता हूं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के पास पूरी जानकारी होती है। वे संबंधित महासचिव से भी जानकारी लेते हैं और अपने स्तर पर भी तथ्यों को परखते हैं। उन्हें पता है कि क्या फैसला लेना है और कब लेना है।