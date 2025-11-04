किसानों ने मनाव श्रृंखला बना जमीन को जंगल में बदलने के निर्णय का किया विरोध

किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग सेक्शन 4 के तहत एक नोटिफिकेशन के जरिए खेती की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट में बदलने की साजिश रच रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सिर्फ कोडुगू के किसानों farmer की नहीं बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। वन विभाग किसानों को परेशान कर रहा है। राज्य और केंद्र सरकारें आंखें मूंदे हुए हैं।