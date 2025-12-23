चामराजनगर में पांच बाघों की मौजूदगी से दहशत, तीन गांवों में निषेधाज्ञा लागू

जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चामराजनगर की तहसीलदार गिरिजा ने नांजीदेवपुर, वीरनपुर और उडीगल गांवों में सोमवार से मंगलवार शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। वन विभाग के कर्मियों ने बाघों की लोकेशन ट्रैक कर ली है। बताया जा रहा है कि बाघ गांव के पास एक पत्थर खदान क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि बाघों को पकडऩे या बेहोश करने का अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि पूरे जिले में केवल दो पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं।