तीन दिन से नहर में फंसे युवा हाथी को वन विभाग ने बचाया

सोमवार को पानी का स्तर अधिक होने के कारण कई बचाव प्रयास असफल रहे, लेकिन मंगलवार को पानी का स्तर कम होने पर दल ने भरपूर प्रयास किया। बचाव दल ने हाथी के बच्चे को खाना खिलाने के बाद ट्रैंक्यूलाइज कर शांत किया। फिर उसे एक विशेष कंटेनर में रखकर बेंगलूरु से लाए गए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बाहर निकाला।