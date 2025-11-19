तीन दिन से नहर में फंसे युवा हाथी को वन विभाग ने बचाया

वन विभाग ने मण्ड्या जिले के शिवनसमुद्र के पास एक निजी पावर जनरेशन प्लांट के नजदीक नहर में पिछले चार दिनों से फंसे एक हाथी elephant के बच्चे को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह बच्चा पानी पीने के दौरान फिसलकर नहर में गिर गया था और तेज बहाव के कारण खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था।
सोमवार को पानी का स्तर अधिक होने के कारण कई बचाव प्रयास असफल रहे, लेकिन मंगलवार को पानी का स्तर कम होने पर दल ने भरपूर प्रयास किया। बचाव दल ने हाथी के बच्चे को खाना खिलाने के बाद ट्रैंक्यूलाइज कर शांत किया। फिर उसे एक विशेष कंटेनर में रखकर बेंगलूरु से लाए गए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बाहर निकाला।
उप वन संरक्षक रघु ने बताया कि बच्चे को बाहर निकालने के बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण उसके सूंड के सिरे पर फंगल संक्रमण के संकेत मिले हैं। पशु चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद बच्चे को पास के जंगल में छोड़ा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग