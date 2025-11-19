Patrika LogoSwitch to English

बैंगलोर

तीन दिन से नहर में फंसे युवा हाथी को वन विभाग ने बचाया

बचाव दल ने हाथी के बच्चे को खाना खिलाने के बाद ट्रैंक्यूलाइज कर शांत किया। फिर उसे एक विशेष कंटेनर में रखकर बेंगलूरु से लाए गए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बाहर निकाला।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 19, 2025

वन विभाग ने मण्ड्या जिले के शिवनसमुद्र के पास एक निजी पावर जनरेशन प्लांट के नजदीक नहर में पिछले चार दिनों से फंसे एक हाथी elephant के बच्चे को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह बच्चा पानी पीने के दौरान फिसलकर नहर में गिर गया था और तेज बहाव के कारण खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था।

सोमवार को पानी का स्तर अधिक होने के कारण कई बचाव प्रयास असफल रहे, लेकिन मंगलवार को पानी का स्तर कम होने पर दल ने भरपूर प्रयास किया। बचाव दल ने हाथी के बच्चे को खाना खिलाने के बाद ट्रैंक्यूलाइज कर शांत किया। फिर उसे एक विशेष कंटेनर में रखकर बेंगलूरु से लाए गए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बाहर निकाला।

उप वन संरक्षक रघु ने बताया कि बच्चे को बाहर निकालने के बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण उसके सूंड के सिरे पर फंगल संक्रमण के संकेत मिले हैं। पशु चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद बच्चे को पास के जंगल में छोड़ा जाएगा।

Hindi News / Karnataka / Bangalore / तीन दिन से नहर में फंसे युवा हाथी को वन विभाग ने बचाया

