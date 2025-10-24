भ्रूण लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

छापे के दौरान दो से चार गर्भवती महिलाएं स्कैनिंग के लिए मौजूद थीं। बन्नूर के एक अस्पताल की एक नर्स सहित इस गिरोह से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है।डीएचओ डॉ. कुमारस्वामी ने कहा, यह कार्रवाई कन्या भूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए की गई है। पुलिस जांच कर रही है और रिपोर्ट के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।