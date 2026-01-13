राज्यपाल को स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार सरकार : परमेश्वर

विधेयक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए परमेश्वर ने कहा कि इसे दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, यह विधेयक उन लोगों के विरुद्ध है जो भ्रामक और भडकाऊ बयान देकर समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाते हैं। ऐसे बयानों के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से विचार के बाद यह विधेयक लाया गया है।