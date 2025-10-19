पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

शिक्षकों को पॉक्सो POCSO अधिनियम के बारे में पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा, हमने एक समिति बनाई है जिसमें बाल अधिकार ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक वासुदेव शर्मा, कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. थिप्पेस्वामी के.टी. और अन्य लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं भी आयोजित कर रहे हैं।