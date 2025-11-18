‘नली-कली’ कार्यक्रम पर पुनर्विचार करेगी सरकार

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2009-10 के शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है और उन्हें उनके सीखने के स्तर के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। यह गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को एक कार्य-पुस्तिका दी जाती है, जिसमें वे हर पाठ से जुड़ी गतिविधियां पूरी करते हैं। साथ ही, प्रगति दर्ज करने के लिए प्रत्येक छात्र को एक प्रगति कार्ड दिया जाता है और शिक्षक अपनी टिप्पणियां दर्ज करते हैं। कार्यक्रम में किसी पर दबाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी यदि कक्षा 1 की गतिविधियां पूरी नहीं कर पाए हों, तो वे पहले उन्हें पूरा कर सकते हैं और फिर कक्षा 2 के पाठ्यक्रम पर आगे बढ़ सकते हैं।