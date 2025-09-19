मृत लाभार्थियों के खाते में भी गारंटी योजनाओं का भुगतान!

अधिकारियों के मुताबिक गृह लक्ष्मी योजना के तहत अब तक लगभग 1.24 करोड़ लाभार्थियों को कुल 50 हजार 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनमें से 1.44 लाख महिलाएं जो पहले लाभार्थियों के रूप में सूचीबद्ध थीं, अब इस दुनिया में नहीं हैं। इससे सवाल यह उठता है कि क्या मृतकों के नाम पर भुगतान जारी रहा। इन तथ्यों के सामने आने पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर हर महीने मृतक लाभार्थियों की सूची अपडेट करने, बैंकों को इसकी जानकारी भेजने और मृत लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक पांच गारंटी योजनाओं पर कुल 97 हजार 813 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गृह लक्ष्मी योजना के 1.24 करोड़ लाभार्थियों के लिए 50 हजार 5 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। गृह ज्योति योजना के तहत 1.64 करोड़ लाभार्थियों के लिए 18 हजार 139 करोड़ रुपए, युवा निधि योजना के तहत 2.55 लाख लाभार्थियों के लिए 623 करोड़ रुपए, शक्ति योजना के तहत 13 हजार 903 करोड़ रुपए और अन्न भाग्य योजना के तहत 11 हजार 821.17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।