हासन, मण्ड्या और बेलगावी एबी-पीएमजेएवाई के शीर्ष लाभार्थी

बेलगावी में 6,34,513 भर्ती के साथ, साल-दर-साल स्थिर वृद्धि देखी गई है। 2018-19 में 6,000 से बढकऱ नवीनतम वर्ष में 2.06 लाख से अधिक हो गई है। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे मैसूरु ने मजबूत बुनियादी ढांचे और जागरूकता के बल पर कुल 6,13,065 दाखिले दर्ज किए हैं, जबकि तुमकुरु 5,07,315 दाखिलों के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैै।जनवरी 2022 में घोषित एबी-पीएमजेएवाई के संशोधित राष्ट्रीय मानदंडों के तहत, कर्नाटक में लगभग 2 करोड़ नागरिक पात्र माने गए हैं। कुल पात्र लाभार्थियों के मामले में बेलगावी (17 लाख), मैसूरु (9.56 लाख) और तुमकुरु (7.6 लाख) शीर्ष जिलों में शामिल हैं।