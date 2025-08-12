12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

हासन, मण्ड्या और बेलगावी एबी-पीएमजेएवाई के शीर्ष लाभार्थी

2018 में योजना की शुरुआत के बाद से हासन में 10,65,825 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हाल के वर्षों में जिले का प्रदर्शन तेजी से बढ़ा है।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 12, 2025

कर्नाटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सेवा वितरण में हासन, मण्ड्या और बेलगावी शीर्ष लाभार्थी बनकर उभरे हैं।

2018 में योजना की शुरुआत के बाद से हासन में 10,65,825 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हाल के वर्षों में जिले का प्रदर्शन तेजी से बढ़ा है। अकेले 2024-25 में 3.65 लाख मरीज भर्ती हुए।मण्ड्या हासन के ठीक पीछे है। कुल 9,86,883 मरीज भर्ती हुए। 2023-24 में 3.07 लाख और 2024-25 में 2.98 लाख मरीजों ने उपचार कराया।

बेलगावी में 6,34,513 भर्ती के साथ, साल-दर-साल स्थिर वृद्धि देखी गई है। 2018-19 में 6,000 से बढकऱ नवीनतम वर्ष में 2.06 लाख से अधिक हो गई है। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे मैसूरु ने मजबूत बुनियादी ढांचे और जागरूकता के बल पर कुल 6,13,065 दाखिले दर्ज किए हैं, जबकि तुमकुरु 5,07,315 दाखिलों के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैै।जनवरी 2022 में घोषित एबी-पीएमजेएवाई के संशोधित राष्ट्रीय मानदंडों के तहत, कर्नाटक में लगभग 2 करोड़ नागरिक पात्र माने गए हैं। कुल पात्र लाभार्थियों के मामले में बेलगावी (17 लाख), मैसूरु (9.56 लाख) और तुमकुरु (7.6 लाख) शीर्ष जिलों में शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 07:47 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / हासन, मण्ड्या और बेलगावी एबी-पीएमजेएवाई के शीर्ष लाभार्थी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.