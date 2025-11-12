स्वास्थ्य विभाग संभालेगा 108 एम्बुलेंस सेवाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बताया कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है। यह पहल इएमटी EMT की क्षमता जांचने और आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए की जा रही है। विभाग 175 नई एम्बुलेंस Ambulance खरीदेगा, जिनमें मोबाइल डेटा टर्मिनल लगे होंगे ताकि मरीजों और अस्पतालों का लोकेशन तुरंत पता चल सके।