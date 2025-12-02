स्वास्थ्य मंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश

बैठक में सर्पदंश के मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि मैसूरु डिवीजन में 4,089 सर्पदंश के मामले सामने आए, जिनमें 23 मौतें हुईं। मंत्री ने लोगों से स्थानीय उपायों पर भरोसा न करके तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने की अपील की और कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास एंटी-रेबीज और एंटी-स्नेक वेनम का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। बैठक में कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की जांच को तेज करने और कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।मंत्री ने बताया कि मैसूरु, दक्षिण कन्नड़, हासन और उडुपी जिलों के अस्पतालों में डे-केयर कीमोथेरेपी उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 143 लोग लाभान्वित हुए हैं। डॉ. पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना के तहत 1,646 गंभीर हृदय मरीजों का इलाज किया गया। अधिकारियों को योजना की प्रभावशीलता आंकने के लिए मृत्यु और जीवित बचने वालों का विवरण देने को कहा गया है।