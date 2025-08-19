हृदय ज्योति योजना को पूरे राज्य में होगा विस्तार : गुंडूराव

हृदय ज्योति योजना के तहत, पूरे राज्य में टेली इसीजी की व्यवस्था की जाएगी। विशेषज्ञ स्क्रीनिंग करेंगे और सुझाव देंगे। हृदय गति रुकने की स्थिति में, तत्काल राहत के लिए, सरकारी अस्पताल में 25,000 रुपए का टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन मुफ्त दिया जाता है। बाद में जीवन बचाने के लिए बाईपास सर्जरी की जा सकती है। बस स्टॉप और सार्वजनिक स्थानों पर एइडी रखा जाएगा और लोगों को आपात स्थिति में मरीजों पर इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।दुर्घटना पीड़ितों को स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की कमी से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में राव ने कहा कि प्रत्येक जिले में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई है और मैसूरु क्षेत्र को 11 अलग एम्बुलेंस दी गई हैं।