राज्य

बिहार चुनाव 2025

बैंगलोर

मुख्यमंत्री बनने की शर्त है तो हम भी गाएंगे : सतीश

यादगिर में पत्रकारों से बातचीत में जारकीहोली ने कहा कि शिवकुमार संस्कृत भाषा से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए उन्होंने यह प्रार्थना गाई। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि वह पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 25, 2025

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार

विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार Deputy Chief Minister DK Shivakumar के आरएसएस RSS की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले गाए जाने पर लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली Satish Jarkiholi ने कहा कि अगर आरएसएस का राष्ट्रगान गाना ही मुख्यमंत्री बनने के लिए पर्याप्त है, तो विधायक चन्नारेड्डी और मैं भी इसे गाएँगे।

यादगिर में पत्रकारों से बातचीत में जारकीहोली ने कहा कि शिवकुमार संस्कृत भाषा से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए उन्होंने यह प्रार्थना गाई। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि वह पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं।


जारकीहोली ने कहा, वाल्मीकि समुदाय के किसी भी नेता को निशाना नहीं बनाया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी बदले की राजनीति नहीं जानते। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री पद से हटाए गए विधायक के.एन. राजण्णा पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे।


जनता देख रही है : राजण्णा
उधर, विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए के. एन. राजण्णा ने शिवकुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वह वे अमित शाह और सद्गुरु के साथ मंच साझा कर सकते हैं और आरएसएस का गान गा सकते हैं। वह निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी ओर, हम विधायकों या मंत्रियों की बैठक नहीं बुला सकते। हम समय आने पर बात करेंगे। जनता देख रही है।

आरएसएस देश की एकता के लिख खतरा: प्रियांक
उधर, ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना आरएसएस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, हर देशभक्त को यह समझना होगा कि आरएसएस न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही आरएसएस, आरएसएस के 100 वर्षों के अस्तित्व में देश के लिए दिए गए 10 योगदानों को गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश को परिपक्व और समृद्ध बनाना है, तो हर नागरिक को शपथ लेनी होगी कि आरएसएस को छूने वाली हवा भी उन्हें न छुए।

Updated on:

25 Aug 2025 08:30 am

Published on:

25 Aug 2025 08:29 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / मुख्यमंत्री बनने की शर्त है तो हम भी गाएंगे : सतीश

