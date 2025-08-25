मुख्यमंत्री बनने की शर्त है तो हम भी गाएंगे : सतीश

आरएसएस देश की एकता के लिख खतरा: प्रियांक

उधर, ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना आरएसएस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, हर देशभक्त को यह समझना होगा कि आरएसएस न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही आरएसएस, आरएसएस के 100 वर्षों के अस्तित्व में देश के लिए दिए गए 10 योगदानों को गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश को परिपक्व और समृद्ध बनाना है, तो हर नागरिक को शपथ लेनी होगी कि आरएसएस को छूने वाली हवा भी उन्हें न छुए।