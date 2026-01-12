कन्नड़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भविष्य अधर में

विश्वेश्वरय्या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) की सिफारिशों के आधार पर 2020-21 में कन्नड़ माध्यम से इंजीनियरिंग शिक्षा शुरू की थी। वीटीयू ने कन्नड़ माध्यम को केवल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं तक सीमित रखा। एस. जे. सी. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीदर स्थित भीमन्ना खंड्रे ऑफ टेक्नोलॉजी और मैसूरु स्थित महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस पहुल में शामिल हुए। सरकार ने हाल ही में एनइपी को राज्य में रद्द कर दिया है और राज्य शिक्षा नीति विशेषज्ञ समिति की समीक्षा में है।