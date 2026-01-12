आधुनिक तकनीक से मानव-वन्यजीव संघर्ष पर काबू पाने के प्रयास जारी : खंड्रे

उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन संरक्षण के मामले में कर्नाटक एक आदर्श राज्य है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कार्यप्रणाली समझाते हुए मंत्री ने बताया कि कोई भी नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1926 पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जो बेंगलूरु स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संचालित होता है। प्राप्त शिकायतों को संबंधित वन क्षेत्र में भेजा जाता है, जिसके बाद रेंज वन अधिकारी और सहायक वन संरक्षक मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करते हैं।स्थिति की समीक्षा के बाद यह तय किया जाता है कि हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा जाए, उनका स्थानांतरण किया जाए या किसी उपद्रवी हाथी को पकड़ा जाए। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।