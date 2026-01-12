12 जनवरी 2026,

सोमवार

बैंगलोर

स्वस्थ मैसूरु के संकल्प के साथ ‘फिट मैसूरु’ वॉकाथॉन में जुटे हजारों नागरिक

मैसूरु Mysuru को स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार सुबह लगभग 5.30 बजे आयोजित 5 किमी 'फिट मैसूरु' वॉकाथॉन में दस हजार से अधिक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जीएसएस योगिक रिसर्च फाउंडेशन ने मैसूरु विश्वविद्यालय, नगर निगम, जिला पत्रकार संघ, चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मैसूरु पैलेस बोर्ड और अन्य

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 12, 2026

file photo

मैसूरु Mysuru को स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार सुबह लगभग 5.30 बजे आयोजित 5 किमी ‘फिट मैसूरु’ वॉकाथॉन में दस हजार से अधिक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जीएसएस योगिक रिसर्च फाउंडेशन ने मैसूरु विश्वविद्यालय, नगर निगम, जिला पत्रकार संघ, चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मैसूरु पैलेस बोर्ड और अन्य संस्थाओं के सहयोग से इस वॉकाथॉन का आयोजन किया।

स्वस्थ रहना आवश्यक

मैसूरु जिला प्रभारी मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने विश्वविद्यालय के ओपन एयर थिएटर में वॉकाथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैसूरु अपनी स्वच्छता और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन इन उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। बदलती जीवनशैली के कारण युवाओं में बढ़ रही हृदय रोग की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने की अपील की। उन्होंने सूर्योदय से पूर्व टहलने से मिलने वाले शुद्ध ऑक्सीजन के लाभ भी बताए।

इस अवसर पर सांसद सुनील बोस, एमएलसी के. शिवकुमार और सी.एन. मंजेगौड़ा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

