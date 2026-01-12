साड़ी वॉकाथॉन : डायलिसिस मरीजों के लिए जुटाई मदद

इस कार्यक्रम का आयोजन गरुड़ फाउंडेशन ने मधुरा विमेन्स क्लब और सुदया फाउंडेशन के सहयोग से किया। वॉकाथॉन का उद्देश्य डायलिसिस उपचार के लिए जागरूकता और धन संग्रह करना था। कार्यक्रम में पौरकर्मिकाओं की सक्रिय भागीदारी ने इसकी समावेशी भावना को और सशक्त बनाया। सम्मान स्वरूप पौरकर्मिकाओं को साड़ियां वितरित की गईं। चिकपेट विधायक उदय गरुडाचार ने महिलाओं और पौरकर्मिकाओं की भागीदारी की सराहना की। बसवनगुडी विधायक रवि एल. सुब्रमण्य ने इसे संस्कृति और जनस्वास्थ्य को जोडऩे वाला दूरदर्शी कार्यक्रम बताया।