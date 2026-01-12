साड़ी वॉकाथॉन : डायलिसिस मरीजों के लिए जुटाई मदद

वॉकाथॉन का उद्देश्य डायलिसिस उपचार के लिए जागरूकता और धन संग्रह करना था।
रामकृष्ण आश्रम सर्कल के पास कोहिनूर ग्राउंड में रविवार सुबह पारंपरिक साड़ियों में सजी 200 से अधिक महिलाओं ने एक विशेष साड़ी वॉकाथॉन में भाग लेकर वंचित डायलिसिस मरीजों के समर्थन में एकजुटता दिखाई।
इस कार्यक्रम का आयोजन गरुड़ फाउंडेशन ने मधुरा विमेन्स क्लब और सुदया फाउंडेशन के सहयोग से किया। वॉकाथॉन का उद्देश्य डायलिसिस उपचार के लिए जागरूकता और धन संग्रह करना था। कार्यक्रम में पौरकर्मिकाओं की सक्रिय भागीदारी ने इसकी समावेशी भावना को और सशक्त बनाया। सम्मान स्वरूप पौरकर्मिकाओं को साड़ियां वितरित की गईं। चिकपेट विधायक उदय गरुडाचार ने महिलाओं और पौरकर्मिकाओं की भागीदारी की सराहना की। बसवनगुडी विधायक रवि एल. सुब्रमण्य ने इसे संस्कृति और जनस्वास्थ्य को जोडऩे वाला दूरदर्शी कार्यक्रम बताया।
कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष एस.इ. सुधींद्र ने डायलिसिस पर जागरूकता फैलाने की इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। अभिनेत्री वीणा राव और भुवना मुरली सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस नेक कार्य का समर्थन किया।
