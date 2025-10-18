अकेले बेंगलूरु में हर साल बर्बाद होता है 943 टन खाद्यान्न

उन्होंने जीकेवीके के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि बेंगलूरु में सालाना 360 करोड़ रुपए के खाद्यान्न बर्बाद होते हैं। जानबूझकर भोजन की बर्बादी को भोजन के प्रति अहंकार दिखाना करार देते हुए मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने भोजन की बर्बादी को पाप कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दिया और कहा कि भाजपा ने इसका विरोध किया था। उन्होंने घोषणा की कि अन्नभाग्य योजना के तहत चावल की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अब 10 किलो चावल के बजाय 5 किलो चावल के साथ 5 किलो दाल मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि योजना के चावल की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।