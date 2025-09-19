भारतीय लोकतंत्र में वंशवादी पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों का बोलबाला

भारत की विकास यात्रा में वंशवादी राजनीति को दूर कर स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने की भले ही कोशिशें होती रही हैं, लेकिन आज भी वंशवादी पृष्ठभूमि से चुनकर आए नेताओं का बोलबाला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर 5 में से 1 जनप्रतिनिधि वंशवादी पृष्ठभूमि से है।

एडीआर ने राज्य विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के कुल 5204 वर्तमान सदस्यों का विश्लेषण किया है। इनमें से 1107 (लगभग 21 प्रतिशत) वर्तमान सदस्यों की पृष्ठभूमि वंशवादी है। संस्था ने कहा है कि भारत में वंशवादी राजनीति का अर्थ वह परंपरा है, जहां राजनीतिक शक्तियां कुछ परिवारों के भीतर केंद्रित रहती हैं। एक ही परिवार के कई सदस्य निर्वाचित पदों या राजनीति में प्रभावशाली भूमिकाओं पर आसीन होते हैं। अक्सर राजनीतिक प्रभाव या नेतृत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और परिवार के नाम, संपत्ति और नेटवर्क का लाभ मिलता है। स्वतंत्रता के बाद से ही वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र की एक स्थायी विशेषता रही है। इसके चलते योग्यता-आधारित राजनीति, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े होते हैं।