कोविड-19 : कर्नाटक में बुजुर्ग महिला मरीज की मौत, छह पहुंची संख्या

- 10 नए मरीजों की पुष्टि

- तीन बच्चे भी पॉजिटिव

बेंगलूरु.

प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज (Covid-19 positive patient) मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को 10 नए पॉजिटिव मरीज (10 new positive patients) मिलने से कुल पुष्ट मामलों की संख्या 191 पहुंच गई है। इन मरीजों में चार और 13 वर्ष के दो बच्चे व नौ वर्ष की एक बच्ची भी है।

चार वर्ष का बच्चा पी-166 मरीज का बेटा है। जबकि नौ वर्ष की बच्ची पी-166 के ब्रदर-इन-लॉ की बेटी है। 13 वर्षीय बाल मरीज भी पी-166 के ब्रदर-इन-लॉ का बेटा है। जबकि गदग जिले (Gadag District) में एक 80 वर्षीय महिला (80 year old woman succums to Covid-19) की मौत हो गई। प्रदेश में कोविड-19 से यह छठी मौत (Sixth Death Due To Covid-19) है। बुधवार से किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है।

10 में से दो मरीज बेंगलूरु (Bengaluru), दो मैसूरु (Mysuru), तीन बागलकोट (Bagalkote) से हैं। शेष तीन मरीज चिक्कबल्लापुर, मंड्या व बेलगावी जिले (Chikkaballapur, Mandya and Belgavi Districts) से हैं। संबंधितों का उनके गृह जिले (Home Districts) के अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड (Isolation Ward) में उपचार जारी है।