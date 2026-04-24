19 साल की मां ने नवजात को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद बैग में रखा शव, ऐसे सामने आया सच

Bengaluru Newborn Murder Case: बेंगलुरु से एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला Foxconn की फैक्ट्री का बताया जा रहा है, जहां iPhone बनाने का काम होता है। यहां एक 19 वर्षीय युवती पर अपने नवजात शिशु की हत्या का आरोप लगा है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार को सामने आई, जब युवती ने कथित रूप से फैक्ट्री के टॉयलेट में अचानक बच्चे को जन्म दिया। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि प्रसव अचानक हुआ था और इसकी पहले से कोई योजना होने के संकेत नहीं मिले हैं। आरोप है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हो गई और बाद में उसके शव को एक बैग में रख दिया गया।
मामला तब उजागर हुआ जब फैक्ट्री का एक अन्य कर्मचारी टॉयलेट गया और वहां नवजात शिशु का शव देखा। उसने तुरंत इस घटना की जानकारी प्रबंधन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई।
प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि नवजात की मौत जन्म के बाद हुई है और इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवती की पहचान कर ली है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि युवती अविवाहित है और सामाजिक बदनामी के डर से उसने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है और जांच जारी है।
घटना के बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जिसमें मानसिक स्थिति और परिस्थितियों की भी जांच शामिल है।
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