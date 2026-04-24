19 साल की मां ने नवजात को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद बैग में रखा शव, ऐसे सामने आया सच

प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि नवजात की मौत जन्म के बाद हुई है और इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवती की पहचान कर ली है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि युवती अविवाहित है और सामाजिक बदनामी के डर से उसने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है और जांच जारी है।