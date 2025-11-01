बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारतीय गौर की मौत

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (बीबीपी) में शुक्रवार सुबह एक मादा भारतीय गौर की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब उसे बीबीपी से नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद के बीच स्वीकृत पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत क्वारंटाइन एनक्लोजर में स्थानांतरित किया जा रहा था।
अधिकारियों के अनुसार वन और पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह स्थानांतरण कार्य किया जा रहा था। सभी आवश्यक सावधानियां और पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने के बावजूद, ऑपरेशन के दौरान गौर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।
