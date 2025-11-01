बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारतीय गौर की मौत

अधिकारियों के अनुसार वन और पशु चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह स्थानांतरण कार्य किया जा रहा था। सभी आवश्यक सावधानियां और पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने के बावजूद, ऑपरेशन के दौरान गौर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।