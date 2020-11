अंतरिक्ष में भारत-रूस के उपग्रह एक-दूजे के 224 मीटर करीब आए

-राजीव मिश्रा

बेंगलूरु. रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने दावा किया है कि भारतीय उपग्रह कार्टोसैट-2 एफ उसके उपग्रह कानोपुस-5 के सामने आ गया था। एजेंसी का कहना है कि दोनों उपग्रह एक-दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच की दूरी महज 224 मीटर रह गई थी। हालांकि, इसरो ने कहा है कि ऐसा नियमित रूप से होता है। उपग्रहों के बीच ये दूरियां इतनी निकट नहीं है कि उपग्रह को मैनुवर करना पड़े।







On November 27 at 01:49 UTC, the Indian CARTOSAT 2F satellite weighing over 700 kg dangerously approached the Russian Kanopus-V spacecraft.



The minimum distance between the Russian and foreign satellites was 224 meters. Both spacecraft are designed for Earth’s remote sensing pic.twitter.com/WygY6oPqGf