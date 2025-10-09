एलवीएम-3 के दो मिशन लांच करने की तैयारी में इसरो

इसरो के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक यह मिशन दिसम्बर या जनवरी में लांच किया जा सकता है। इस मिशन के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू-स्पेस इंडिया लिमिटेड (एन-सिल) और एएसटी स्पेस मोबाइल के बीच करार हुआ है। इससे पहले भी इसरो ब्लूबर्ड समूह के उपग्रहों को लांच कर चुका है। अमरीकी कंपनी ने कहा है कि उसके ब्लूबर्ड 6 इंटरनेट-बीमिंग उपग्रह का फाइनल इंटीग्रेशन और परीक्षण पूरा हो गया है और यह उड़ान के लिए तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी 12 अक्टूबर को उपग्रह भारत के लिए रवाना कर देगी। लगभग 6500 किग्रा वजनी ब्लूबर्ड-6 उपग्रह को पृथ्वी की लगभग 550 किमी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दरअसल, अमरीकी कंपनी ऐसे उपग्रहों का बेड़ा तैयार कर रही है, जो सीधे मोबाइल फोन को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सके।