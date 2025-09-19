अगले डेढ़ दशक में 100 से अधिक उपग्रह लांच करेगा इसरो

दरअसल, अभी तक इसरो एक साल में सभी तरह के मिशनों को मिलाकर लगभग 5-6 मिशन ही लांच कर पाया है। सिर्फ 2016 में इसरो ने एक साल में 9 मिशन लांच किए थे। अब इसरो अध्यक्ष वी.नारायणन ने गतिविधियां तेज करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमारी समय-सीमा हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, ये मिशन देश के लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। इसरो अधिकारियों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण उपकरणों को लेकर अभी तक विदेशी निर्भरता थी, जिसके कारण महत्वपूर्ण प्रणालियों की आपूर्ति पर असर पड़ता था। इसके कारण बड़ी संख्या में उपग्रहों का उत्पादन और प्रक्षेपण एक चुनौती रही। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और कुछ उच्च-स्तरीय उपकरणों का स्वदेशी विकास, साथ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इसरो ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।