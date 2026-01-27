विभाजनकारी ताकतों को सिर उठाने से रोकना जरूरी : मंत्री गुंडूराव

मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि विभाजनकारी ताकतों को सिर उठाने से रोकते हुए सभी धर्मों का सम्मान करना, सामाजिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और सभी आस्थाओं के बीच सौहार्द को बढ़ावा देना हमारा दायित्व है।उन्होंने यह बात जिले के नेहरू मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद गणतंत्र दिवस Republic Day समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेंगलूरु पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं के भीतर अक्का पड़े पहल शुरू की जाएगी। इसे हाल ही में दक्षिण कन्नड़ पुलिस सीमा क्षेत्र में शुरू की गई है।