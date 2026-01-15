15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

आइवीआइजी इलाज आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक योजना में शामिल

प्रत्येक मरीज को इलाज के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। दवा की दर 2,000 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है और डोज मरीज के वजन के आधार पर निर्धारित होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 15, 2026

आइवीआइजी थेरेपी

वर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट ने एक परिपत्र जारी किया है।

कर्नाटक सरकार Karnataka Government ने गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) Guillain-Barré Syndrome के मरीजों के लिए महंगे इलाज को किफायती बनाने के उद्देश्य से इंट्रावेनस इम्युनोग्लोब्युलिन (आइवीआइजी) Intravenous Immunoglobulin थेरेपी को आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत शामिल किया है।

अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सुविधा

इस संबंध में सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट ने एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत जीबीएस के इलाज में आवश्यक आइवीआइजी थेरेपी के लिए विशेष प्रोसीजर कोड निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक मरीज को इलाज के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। दवा की दर 2,000 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है और डोज मरीज के वजन के आधार पर निर्धारित होगी।

पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य

योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए अस्पतालों को आइवीआइजी वायल, बैच नंबर, मरीज के नाम सहित फोटो और चिकित्सक द्वारा प्रमाणित डोज विवरण को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यह सुविधा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और योजना के तहत पंजीकृत निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / आइवीआइजी इलाज आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक योजना में शामिल

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

बिदर में चीनी मांझे का कहर : बाइक सवार की गला कटने से मौत

प्रतिबंधित चीनी मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत
बैंगलोर

सरकारी शिक्षक ने कक्षा में की आत्महत्या

बैंगलोर

तय समय पर कराए जाएंगे जीबीए और स्थानीय निकाय चुनाव: शिवकुमार

बैंगलोर

मैसूरु को स्वच्छ बनाए रखने में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका

बैंगलोर

उत्तर कर्नाटक में खुले एआइआइएसएच जैसी संस्था

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.