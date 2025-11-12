कल्याण कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की प्रधान सचिव वी. रश्मि महेश ने कहा कि कल्याण कर्नाटक Kalyan Karnataka क्षेत्र के सभी जिलों को आगामी एसएसएलसी परीक्षा SSLC Exam में शत-प्रतिशत उत्तीर्णता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
वे बिदर, कलबुर्गी और यादगीर जिलों के शिक्षकों के लिए आयोजित एसएसएलसी परीक्षा परिणाम सुधार कार्यशाला के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में सभी शिक्षक और अधिकारी मिलकर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता के अनुरूप कार्य योजनाएं तैयार करें और निरंतर निगरानी रखें। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पांडवे राहुल तुकाराम ने मॉडल प्रश्नपत्रों के अभ्यास और साप्ताहिक मूल्यांकन को अनिवार्य करने पर जोर दिया।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंवर सिंह मीणा ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा प्रदर्शन सुधार के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सभी शिक्षकों से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है।
