कल्याण कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य

वे बिदर, कलबुर्गी और यादगीर जिलों के शिक्षकों के लिए आयोजित एसएसएलसी परीक्षा परिणाम सुधार कार्यशाला के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों में सभी शिक्षक और अधिकारी मिलकर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता के अनुरूप कार्य योजनाएं तैयार करें और निरंतर निगरानी रखें। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पांडवे राहुल तुकाराम ने मॉडल प्रश्नपत्रों के अभ्यास और साप्ताहिक मूल्यांकन को अनिवार्य करने पर जोर दिया।