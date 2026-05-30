कर्नाटक कैबिनेट में हो सकते है बड़े बदलाव, वीरप्पा मोइली ने सत्ता-विरोधी लहर रोकने के लिए इसे बताया जरूरी

राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि कांग्रेस अब दो गुटों, सिद्धरामय्या और डी.के. शिवकुमार, में बंट चुकी है। अशोक ने कहा, कि सिद्धरामय्या पूरी तरह विफल रहे हैं और शिवकुमार का गुट यह लड़ाई जीत गया है। अब नए मुख्यमंत्री शिवकुमार होंगे। लेकिन सरकार में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार जारी रहेगा और विकास नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामय्या के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार विकास देने में नाकाम रही और केवल भ्रष्टाचार बढ़ा। उनका कहना था कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आने वाले समय में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।