अरबपति मंत्रियों के मामले में कर्नाटक अव्वल, डीके शिवकुमार देश के दूसरे सबसे अमीर मंत्री

उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देश के दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। उनके पास 1413 करोड़ की संपत्ति है। इनमें से चल संपत्ति 273 करोड़ और अचल संपत्ति 1140 करोड़ की है। उनसे ऊपर आंध्रप्रदेश के चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं, जिनके पास 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति है। शिवकुमार पर 19 मामले भी दर्ज हैं, जिनमें से 6 मामले गंभीर किस्म के हैं। देश के शीर्ष 10 अरबपति मंत्रियों की सूची में कर्नाटक के दो मंत्री हैं। डीके शिवकुमार के बाद हेब्बाल के विधायक व शहरी विकास मंत्री बैरती सुरेश हैं। सुरेश 648 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और पांचवे स्थान पर हैं। उनके पास 64 करोड़ की चल और 584 करोड़ की अचल संपत्ति है। बैरती सुरेश पर भी 2 मामले दर्ज हैं।