किदवई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को पर्यावरण प्रमाणपत्र

केएमआइआ Kidwai Memorial Institute of Oncology के निदेशक डॉ. डॉ. टी. नवीन ने बताया किसंस्थान परिसर में 400 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई Solid waste management unit बीबीएमपी और पर्यावरण विभाग के सभी नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। यह इकाई प्रतिदिन लगभग 1 टन जैविक अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन कर रही है। जैविक और बगीचे के कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है। इसके अलावा 10 केवी क्षमता की बायोगैस आधारित ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।