किदवई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को पर्यावरण प्रमाणपत्र

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी की (केएमआइओ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (इएमएस) के तहत पर्यावरण मानकों का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
केएमआइआ Kidwai Memorial Institute of Oncology के निदेशक डॉ. डॉ. टी. नवीन ने बताया किसंस्थान परिसर में 400 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई Solid waste management unit बीबीएमपी और पर्यावरण विभाग के सभी नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। यह इकाई प्रतिदिन लगभग 1 टन जैविक अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन कर रही है। जैविक और बगीचे के कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है। इसके अलावा 10 केवी क्षमता की बायोगैस आधारित ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
बायोगैस उत्पादन के बाद शेष खाद्य और बगीचे के कचरे को एरोबिक कंपोस्टिंग प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदला जाता है। इस खाद की गुणवत्ता की सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच के बाद संस्थान परिसर में मौजूद 50 हजार से अधिक पेड़ों के लिए सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा रहा है। सूखे कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 500 वर्ग फुट क्षेत्र में एक अलग सूखा कचरा छंटाई इकाई स्थापित की गई है, जहां पुन: उपयोग योग्य सामग्रियों को अलग किया जाता है।
इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 से नवंबर 2025 तक इकाई ने 10,89,631 किलोग्राम खाद्य कचरा, 2,80,250 किलोग्राम बगीचे का कचरा और 3,73,848 किलोग्राम सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया है। इकाई की उत्कृष्ट कार्यक्षमता और पर्यावरण के अनुकूल उपलब्धियों के लिए इसे आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन प्रदान किया गया है।
