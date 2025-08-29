नौवीं की छात्रा के मां बनने के मामले में केएससीपीसीआर ने दिए जांच के आदेश

उन्होंने यादगीर के पुलिस उपायुक्त से घटनास्थल का दौरा करने और स्कूल की प्रिंसिपल, वार्डन, स्टाफ नर्स और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत औपचारिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया।उन्होंने आगे कहा कि आयोग में स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा जिला बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी को कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।