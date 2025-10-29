केएसईएबी का ऑनलाइन पंजीकरण बना सिरदर्द, प्राइवेट छात्र परेशान

कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) ने चालू शैक्षणिक वर्ष से एसएसएलसी और द्वितीय पीयूसी परीक्षाओं में बैठने वाले रिपीटर्स और निजी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा शुल्क का भुगतान सुविधा प्रदान की है। हालांकि, उम्मीदवारों का कहना है कि यह सुविधा उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। तकनीक ने पूरी प्रक्रिया और जटिल बना छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।