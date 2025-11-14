तेंदुए ने सफारी वाहन पर किया हमला, महिला पर्यटक घायल

फाइल फोटो-पत्रिका
बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (बीबीपी) में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक तेंदुए Leopard ने सफारी वाहन पर हमला कर दिया। इस दौरान बस में सवार एक महिला पर्यटक घायल woman tourist injured हो गई। बीबीपी में इस तरह की यह दूसरी घटना है।
यह घटना दोपहर करीब एक बजे तेंदुआ सफारी Leopard Safari के दौरान हुई। वहीता बानू ( 56) नॉन-एसी सफारी बस में यात्रा कर रही थीं, जब एक तेंदुआ बस पर चढऩे की कोशिश करते हुए अपने पंजों से उन्हें घायल कर गया।
बीबीपी Bannerghatta Biological Park के कार्यकारी निदेशक सूर्य सेन ए.वी. ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद बानू को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वे पूरी तरह से ठीक हैं और केवल मामूली चोट आई है।
पहले भी तेंदुए से जुड़ी घटनाओं के बाद सभी सफारी वाहन चालकों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है और आगे की सूचना तक नॉन-एसी सफारी बस सेवा को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वीडियो Viral Video में देखा जा सकता है कि तेंदुआ सफारी वाहन के सामने बैठा हुआ है और पर्यटक उसे नजदीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही पल बाद तेंदुआ उठकर बस के बाईं ओर चला जाता है।
इसके बाद तेंदुआ बस की खिड़की के पास पहुंचकर एक महिला के कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लेता है और खींचने लगता है। खिड़कियों पर लगी लोहे की ग्रिल ने तेंदुए को अंदर घुसने से तो रोक दिया, लेकिन ग्रिल और स्लाइडिंग खिड़की के बीच की थोड़ी सी जगह से उसने अपने पंजे अंदर डाल दिए। तेंदुआ कपड़ा खींचता रहा, जबकि अन्य पर्यटक महिला को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार कपड़ा फट गया और एक यात्री ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस समय बस में दर्जन भर से अधिक पर्यटक सवार थे।
