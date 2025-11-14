तेंदुए ने सफारी वाहन पर किया हमला, महिला पर्यटक घायल

इसके बाद तेंदुआ बस की खिड़की के पास पहुंचकर एक महिला के कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लेता है और खींचने लगता है। खिड़कियों पर लगी लोहे की ग्रिल ने तेंदुए को अंदर घुसने से तो रोक दिया, लेकिन ग्रिल और स्लाइडिंग खिड़की के बीच की थोड़ी सी जगह से उसने अपने पंजे अंदर डाल दिए। तेंदुआ कपड़ा खींचता रहा, जबकि अन्य पर्यटक महिला को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार कपड़ा फट गया और एक यात्री ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस समय बस में दर्जन भर से अधिक पर्यटक सवार थे।