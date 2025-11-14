Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

तेंदुए ने सफारी वाहन पर किया हमला, महिला पर्यटक घायल

खिड़कियों पर लगी लोहे की ग्रिल ने तेंदुए को अंदर घुसने से तो रोक दिया, लेकिन ग्रिल और स्लाइडिंग खिड़की के बीच की थोड़ी सी जगह से उसने अपने पंजे अंदर डाल दिए। तेंदुआ कपड़ा खींचता रहा, जबकि अन्य पर्यटक महिला को छुड़ाने की कोशिश करते रहे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 14, 2025

Leopard Attack

फाइल फोटो-पत्रिका

बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (बीबीपी) में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक तेंदुए Leopard ने सफारी वाहन पर हमला कर दिया। इस दौरान बस में सवार एक महिला पर्यटक घायल woman tourist injured हो गई। बीबीपी में इस तरह की यह दूसरी घटना है।

यह घटना दोपहर करीब एक बजे तेंदुआ सफारी Leopard Safari के दौरान हुई। वहीता बानू ( 56) नॉन-एसी सफारी बस में यात्रा कर रही थीं, जब एक तेंदुआ बस पर चढऩे की कोशिश करते हुए अपने पंजों से उन्हें घायल कर गया।

बीबीपी Bannerghatta Biological Park के कार्यकारी निदेशक सूर्य सेन ए.वी. ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद बानू को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। फिलहाल वे पूरी तरह से ठीक हैं और केवल मामूली चोट आई है।

पहले भी तेंदुए से जुड़ी घटनाओं के बाद सभी सफारी वाहन चालकों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है और आगे की सूचना तक नॉन-एसी सफारी बस सेवा को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो Viral Video में देखा जा सकता है कि तेंदुआ सफारी वाहन के सामने बैठा हुआ है और पर्यटक उसे नजदीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही पल बाद तेंदुआ उठकर बस के बाईं ओर चला जाता है।

इसके बाद तेंदुआ बस की खिड़की के पास पहुंचकर एक महिला के कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लेता है और खींचने लगता है। खिड़कियों पर लगी लोहे की ग्रिल ने तेंदुए को अंदर घुसने से तो रोक दिया, लेकिन ग्रिल और स्लाइडिंग खिड़की के बीच की थोड़ी सी जगह से उसने अपने पंजे अंदर डाल दिए। तेंदुआ कपड़ा खींचता रहा, जबकि अन्य पर्यटक महिला को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार कपड़ा फट गया और एक यात्री ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस समय बस में दर्जन भर से अधिक पर्यटक सवार थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Nov 2025 10:58 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / तेंदुए ने सफारी वाहन पर किया हमला, महिला पर्यटक घायल

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

बैंगलोर

राज्य की 16 फीसदी से अधिक आबादी मधुमेह से पीड़ित

Early Signs of Diabetes
बैंगलोर

शिक्षा की कोई ‘सीमा’ नहीं होनी चाहिए: बंगारप्पा

बैंगलोर

फर्जी चिकित्सकों और अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार

बैंगलोर

मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तित्व विकास समय की मांग

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.