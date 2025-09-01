मेंगलूरु पुलिस ने जुआरियों के एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दीक्षित (31), दयानंद (40), राघवेंद्र (41), वैशाख शेट्टी (25), प्रवीण कुमार (40), शाहुल हमीद (50), तिलक राज (31), जयानंद एस (44), उमेश (41), गौतम (32), लॉरेंस राजा डिसूजा (48), इनास डिसूजा, मुहम्मद अशरफ, मोहम्मद फैयाज (42), मुस्तफा (61), सुनील डिसूजा (41) और तमिलनाडु के कन्नन (42) के रूप में की गई।पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने 1.92 लाख रुपए नकद और 18 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत चार लाख रुपए है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 78 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 112 के तहत कावूर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया गया है।