मेंगलूरु पुलिस ने जुआरियों के एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश

कावूर पुलिस ने मेंगलूरु तालुक के बोलपुगुड्डे गांव के एक घर में कथित तौर पर जुआ खेलने Gambling के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर उप-मंडल) श्रीकांत के. से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए, कावूर पुलिस उपनिरीक्षक मल्लिकार्जुन बिरादर के नेतृत्व में एक टीम ने रात करीब 11.30 बजे परिसर में छापा मारा।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दीक्षित (31), दयानंद (40), राघवेंद्र (41), वैशाख शेट्टी (25), प्रवीण कुमार (40), शाहुल हमीद (50), तिलक राज (31), जयानंद एस (44), उमेश (41), गौतम (32), लॉरेंस राजा डिसूजा (48), इनास डिसूजा, मुहम्मद अशरफ, मोहम्मद फैयाज (42), मुस्तफा (61), सुनील डिसूजा (41) और तमिलनाडु के कन्नन (42) के रूप में की गई।पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने 1.92 लाख रुपए नकद और 18 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत चार लाख रुपए है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 78 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 112 के तहत कावूर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि जुए के मामले आमतौर पर कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज किए जाते हैं, लेकिन यह मामला बीएनएस में संगठित अपराध के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि दो आरोपियों पर पहले से ही इसी तरह के मामले दर्ज हैं।सभी लंबित मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और दो या उससे ज्यादा मामलों में बार-बार अपराध करने वालों पर अब संगठित अपराध के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।