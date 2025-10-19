मानसिक स्वास्थ्य केवल विज्ञान नहीं, करुणा भी जरूरी : मूर्ति

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. सुदर्शन एच. ने कहा, जीवन दुखों से भरा नहीं है। यह आनंद से भरा है। हम उस आनंद में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। मानसिक रोग ऐसी ही एक बाधा है। हमें इसे दूर करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की प्रमुख प्रो. के. एस. मीना ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक साझा जिम्मेदारी है, जो सहानुभूति, जुड़ाव और सहयोग के माध्यम से पनपती है।