चिक्कमगलूरु कॉफी बेल्ट में बंदरों का आतंक, महिला घायल

बंदरों के झुंड खेतों और घरों में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि गांव में सुरक्षा और शांति बहाल की जा सके।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 17, 2025

राज्य Karnataka के चिक्कमगलूरु जिले में बंदरों Monkey Attack का उत्पात बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना तालुक के शांतवेरी गांव की है, जहां अचानक हुए हमले में एक महिला घायल हो गई।

जानकारी के अनुसार, एक बंदर अचानक उसके घर में घुस आया और उस पर हमला कर दिया। बंदर ने उसके हाथ और चेहरे पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत उसे चिक्कमगलूरु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।गांव के निवासी लगातार बढ़ रहे बंदरों के हमलों से भयभीत हैं।

उनका कहना है कि बंदरों के झुंड खेतों और घरों में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि गांव में सुरक्षा और शांति बहाल की जा सके।

Published on:

17 Nov 2025 06:10 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / चिक्कमगलूरु कॉफी बेल्ट में बंदरों का आतंक, महिला घायल

