चिक्कमगलूरु कॉफी बेल्ट में बंदरों का आतंक, महिला घायल

जानकारी के अनुसार, एक बंदर अचानक उसके घर में घुस आया और उस पर हमला कर दिया। बंदर ने उसके हाथ और चेहरे पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत उसे चिक्कमगलूरु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।गांव के निवासी लगातार बढ़ रहे बंदरों के हमलों से भयभीत हैं।