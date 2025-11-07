11 हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने गुरुवार को सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के मुख्य शिक्षकों तथा स्कूल विकास एवं निगरानी समिति के अध्यक्षों व सदस्यों के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व यूट्यूब लाइव कार्यशाला की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि कुल 12,392 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि इस बार 51,000 अतिथि व्याख्याताओं को भी अवसर दिया गया है। अगले शैक्षणिक वर्ष के भीतर 11,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
पोषण योजनाओं में सुधार की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि अब मिड-डे मील योजना के तहत 10वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में दो अंडे (या केले) दिए जाएंगे। साथ ही, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से अतिरिक्त चार अंडे (या केले) भी प्रति सप्ताह प्रदान किए जाएंगे। रागी माल्ट वितरण को भी सप्ताह में तीन से बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया है।
मंत्री ने यह भी बताया कि एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षा प्रणाली में सुधार के कारण छात्रों को अब एक वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इन सुधारों से एसएसएलसी परिणाम 60 फीसदी से बढ़कर 79.81 फीसदी और पीयूसी परिणाम 85.19 फीसदी तक पहुंच गए हैं।राज्य में दो बड़े कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार 308 से बढ़ाकर 900 कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित कर रही है, जिन पर लगभग 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
