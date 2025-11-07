11 हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

मंत्री ने यह भी बताया कि एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षा प्रणाली में सुधार के कारण छात्रों को अब एक वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इन सुधारों से एसएसएलसी परिणाम 60 फीसदी से बढ़कर 79.81 फीसदी और पीयूसी परिणाम 85.19 फीसदी तक पहुंच गए हैं।राज्य में दो बड़े कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार 308 से बढ़ाकर 900 कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित कर रही है, जिन पर लगभग 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।