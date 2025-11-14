राज्य की 16 फीसदी से अधिक आबादी मधुमेह से पीड़ित

Karnataka में अब 16 फीसदी से अधिक आबादी मधुमेह (डायबिटीज) से ग्रस्त है। मरीजों में करीब 12 फीसदी वयस्क हैं। इनके अलावा लाखों प्रीडायबिटिक prediabetic मामले हैं। कुल मिलाकर मधुमेह मरीजों की संख्या कई लाख से अधिक हो सकती है। शहर तो शहर मधुमेह ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अनिद्रा, जरूरत से ज्यादा तनाव, बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी और भोजन की आदतों में बदलाव इस चिंताजनक स्थिति के प्रमुख कारण हैं।