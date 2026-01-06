कर्नाटक में राष्ट्रीय बाघ गणना अभियान शुरू, 30 छात्रों सहित 330 कर्मी शामिल

राष्ट्रीय बाघ गणना प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य देश में बाघों की संख्या का आकलन करना, उनके प्राकृतिक आवासों की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा शिकार प्रजातियों की उपलब्धता का अध्ययन करना है। यह अभियान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में कर्नाटक वन विभाग के सहयोग से पूरे राज्य में एक साथ चलाया जा रहा है। इसमें बन्नेरघट्टा, भद्रा, बीआरटी टाइगर रिजर्व, बंडीपुर, नागरहोले और कुद्रेमुख जैसे प्रमुख वन क्षेत्र शामिल हैं।गणनाकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण