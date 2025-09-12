रंग ला रही निम्हांस की उषास पहल, आत्महत्या दर घटाने के प्रयासों में मदद

डॉ. चेरियन ने बताया कि 20,861 व्यक्तियों में से 16,264 को सहायता प्रदान की गई। मृत्यु या फोन पर उपलब्ध न हो पाने आदि कारणों से शेष लोगों तक सहायता नहीं पहुंची। हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, केवल 194 लोगों (1.19 फीसदी) ने आत्म-क्षति का पुन: प्रयास किया। सहायता प्राप्त करने वालों में से केवल 0.2 फीसदी की की पुन: प्रयास से मृत्यु हुई। उषास के निष्कर्ष बताते हैं कि युवाओं में आत्महत्या के प्रयासों के प्रमुख कारणों में महिला केंद्रित मुद्दे प्रमुख हैं। डिसमेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (पीएमएस) और प्रसवोत्तर समस्याएं भी शामिल थीं।