जीकेवीके फूल मार्केट और केआर मार्केट स्थानांतरण के बीच कोई संबंध नहीं

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (जीकेवीके) में प्रस्तावित फूल मंडी का के.आर . मार्केट के फूल व्यापारियों के स्थानांतरण से कोई संबंध नहीं है। जीकेवीके में स्थित यह सुविधा विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कटे हुए फूलों Flower की मंडी के रूप में डिजाइन की गई है, और चयनित स्थल इस उद्देश्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
दक्षिण भारत पुष्प संघ के अध्यक्ष टी.एम. अरविंद ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य मौजूदा पेड़ों को बरकरार रखते हुए किया जाएगा।
उन्होंने कहा, जीकेवीके GKVK में पांच एकड़ में एक आधुनिक फूल मंडी स्थापित की जा रही है। 900 पेड़ Tree काटे जाने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दक्षिण भारत पुष्प संघ, विदेशी पुष्प संघ, लघु उत्पादक संघ और व्यापारी संघ ने मिलकर जीकेवीके में जमीन का अनुरोध किया था। पांच एकड़ जमीन पट्टे पर आवंटित कर दी गई है, पांच एकड़ जमीन और मांगी गई है। इस परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे लाखों फूल उत्पादकों के कल्याण को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।
लूज फ्लावर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर ने बताया कि उनका एसोसिएशन चमेली, गुलदाउदी और अन्य खुले फूलों के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जीकेवीके परियोजना कटे हुए फूलों के निर्यात पर केंद्रित है।