जीकेवीके फूल मार्केट और केआर मार्केट स्थानांतरण के बीच कोई संबंध नहीं

उन्होंने कहा, जीकेवीके GKVK में पांच एकड़ में एक आधुनिक फूल मंडी स्थापित की जा रही है। 900 पेड़ Tree काटे जाने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दक्षिण भारत पुष्प संघ, विदेशी पुष्प संघ, लघु उत्पादक संघ और व्यापारी संघ ने मिलकर जीकेवीके में जमीन का अनुरोध किया था। पांच एकड़ जमीन पट्टे पर आवंटित कर दी गई है, पांच एकड़ जमीन और मांगी गई है। इस परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे लाखों फूल उत्पादकों के कल्याण को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।