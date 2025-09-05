Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

जीकेवीके फूल मार्केट और केआर मार्केट स्थानांतरण के बीच कोई संबंध नहीं

इस परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे लाखों फूल उत्पादकों के कल्याण को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 05, 2025

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (जीकेवीके) में प्रस्तावित फूल मंडी का के.आर . मार्केट के फूल व्यापारियों के स्थानांतरण से कोई संबंध नहीं है। जीकेवीके में स्थित यह सुविधा विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कटे हुए फूलों Flower की मंडी के रूप में डिजाइन की गई है, और चयनित स्थल इस उद्देश्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है।

दक्षिण भारत पुष्प संघ के अध्यक्ष टी.एम. अरविंद ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य मौजूदा पेड़ों को बरकरार रखते हुए किया जाएगा।

उन्होंने कहा, जीकेवीके GKVK में पांच एकड़ में एक आधुनिक फूल मंडी स्थापित की जा रही है। 900 पेड़ Tree काटे जाने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दक्षिण भारत पुष्प संघ, विदेशी पुष्प संघ, लघु उत्पादक संघ और व्यापारी संघ ने मिलकर जीकेवीके में जमीन का अनुरोध किया था। पांच एकड़ जमीन पट्टे पर आवंटित कर दी गई है, पांच एकड़ जमीन और मांगी गई है। इस परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे लाखों फूल उत्पादकों के कल्याण को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

लूज फ्लावर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर ने बताया कि उनका एसोसिएशन चमेली, गुलदाउदी और अन्य खुले फूलों के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जीकेवीके परियोजना कटे हुए फूलों के निर्यात पर केंद्रित है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 05:43 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / जीकेवीके फूल मार्केट और केआर मार्केट स्थानांतरण के बीच कोई संबंध नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट