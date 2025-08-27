छात्रों के प्रदर्शन के बाद एनयू ने बढ़ी हुई पाठ्यक्रम शुल्क वापस ली

बीसीए और बीएससी के अंतिम वर्ष के प्रवेश शुल्क को पिछले वर्ष के 21,150 और 9,310 रुपए से बढ़ाकर क्रमश: 29,255 और 12,325 रुपए कर दिया गया था। इस अप्रत्याशित वृद्धि ने अधिकांश छात्रों पर असहनीय वित्तीय बोझ डाल दिया। अधिकांश छात्र सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं।