छात्रों के प्रदर्शन के बाद एनयू ने बढ़ी हुई पाठ्यक्रम शुल्क वापस ली

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) और नृपतुंग विश्वविद्यालय (एनयू) छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एनयू प्रशासन ने बढ़ी हुई पाठ्यक्रम शुल्क वापस ले ली।
प्रदर्शन के दौरान एनयू की कुलपति फाजिया सुल्ताना ने बीसीए, बीबीए और बीएससी के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए हाल ही में लागू की गई शुल्क वृद्धि को वापस लेने की घोषणा की।
एआइडीएसओ AIDSO बेंगलूरु जिला अध्यक्ष अपूर्वा ने इसे सामूहिक छात्र आंदोलन व छात्रों की जीत बताया। लेकिन, परिसर में बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
बीसीए और बीएससी के अंतिम वर्ष के प्रवेश शुल्क को पिछले वर्ष के 21,150 और 9,310 रुपए से बढ़ाकर क्रमश: 29,255 और 12,325 रुपए कर दिया गया था। इस अप्रत्याशित वृद्धि ने अधिकांश छात्रों पर असहनीय वित्तीय बोझ डाल दिया। अधिकांश छात्र सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं।