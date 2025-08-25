Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बैंगलोर

अतिथि शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति रद्द करने का किया विरोध

बीबीएमपी BBMP के स्कूलों और कॉलेजों में 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं। इनमें से कई एक दशक से भी ज्यादा समय से सेवा दे रहे हैं। इनके अचानक हटाए जाने से इनकी आजीविका प्रभावित होगी।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 25, 2025

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) ने बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की ओर से 72 अतिथि शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति रद्द करने और उनके पारिश्रमिक को स्थगित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की है।

एआइडीएसओ AIDSO ने रविवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों के खराब प्रदर्शन के कारण इन शिक्षकों पर कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। सार्वजनिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रणालीगत मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, स्थायी शिक्षण कर्मचारियों की कमी और शिक्षकों पर अन्य गैर-शिक्षण कार्यों का दबाव जैसे कारक छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इन गंभीर मुद्दों की अनदेखी करते हुए अतिथि शिक्षकों को दंडित करना अनुचित और अन्यायपूर्ण दोनों है।

बीबीएमपी BBMP के स्कूलों और कॉलेजों में 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं। इनमें से कई एक दशक से भी ज्यादा समय से सेवा दे रहे हैं। इनके अचानक हटाए जाने से इनकी आजीविका प्रभावित होगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2025 06:56 pm

Published on:

25 Aug 2025 06:55 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / अतिथि शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति रद्द करने का किया विरोध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.