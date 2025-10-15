मेगा जॉब फेयर के लिए 24 हजार से अधिक ने कराया पंजीयन

मैसूरु के महाराजा कॉलेज मैदान में 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मैसूरु संभागीय मेगा जॉब फेयर में भाग लेने के लिए 24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है।
चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 221 कंपनियों ने मेले में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 45,000 नौकरियों की पेशकश की है।
मंत्री ने कहा, जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, वे मेले के दिन कार्यक्रम स्थल पर पंजीकरण करा सकते हैं। मेले में नौकरी न मिलने वाले उम्मीदवारों का विवरण एकत्र किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में नौकरी पाने में मदद के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवा निधि प्लस योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवा निधि बेरोजगारी भत्ते के पंजीकृत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह एक गलत धारणा है कि कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने से युवा निधि लाभ के लिए कोई पात्र नहीं रह जाता। यह भत्ता दो वर्षों तक या लाभार्थी को रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो जारी रहेगा।अब तक, मैसूरु संभाग के 43,500 युवाओं सहित राज्य भर में तीन लाख से अधिक युवाओं ने युवा निधि योजना के तहत पंजीकरण कराया है।
