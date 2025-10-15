मेगा जॉब फेयर के लिए 24 हजार से अधिक ने कराया पंजीयन

युवा निधि प्लस योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवा निधि बेरोजगारी भत्ते के पंजीकृत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह एक गलत धारणा है कि कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने से युवा निधि लाभ के लिए कोई पात्र नहीं रह जाता। यह भत्ता दो वर्षों तक या लाभार्थी को रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो जारी रहेगा।अब तक, मैसूरु संभाग के 43,500 युवाओं सहित राज्य भर में तीन लाख से अधिक युवाओं ने युवा निधि योजना के तहत पंजीकरण कराया है।