बैंगलोर

सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलेगा और भी अधिक पौष्टिक आहार

गर्भवती महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आयरन और फोलिक एसिड युक्त भोजन मिलेगा। नई माताओं को दूध उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला भोजन दिया जाएगा।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Sep 03, 2025

अस्पतालों में भर्ती हर मरीज को बीमारी के अनुसार पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। अधिकांश निजी अस्पताल इसका पालन करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों को एक समान भोजन परोसा जाता आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मंगलवार को विशेष पोषण आहार योजना की घोषणा करते हुए शहर के सी.वी. रमन जनरल अस्पताल, जयनगर जनरल अस्पताल और के.सी. जनरल अस्पताल से इसकी शुरुआत की। धीरे-धीरे अन्य सरकारी अस्पतालों को भी इसे योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शहर के इंदिरानगर स्थित सी.वी. रमन जनरल अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मरीजों को भोजन की थाली देकर इस योजना की शुरुआत की।उन्होंने कहा कि अब तक, सरकारी, जिला और तालुक अस्पतालों में भर्ती मरीजों और खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को एक ही तरह का सामान्य भोजन दिया जाता था। यह उनकी विशिष्ट पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं था। पोषण संबंधी जरूरतें मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और उम्र के अनुसार अलग-अलग होती हैं, इसलिए सभी को एक जैसा आहार उपलब्ध कराना उचित नहीं था।

इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भोजन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आयरन और फोलिक एसिड युक्त भोजन मिलेगा। नई माताओं को दूध उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला भोजन दिया जाएगा। उचित पोषण से मरीजों को जल्दी ठीक होने में भी मदद मिलेगी। इसकी सफलता के आधार पर, इस पहल को राज्य Karnataka के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी लागू किए जाने की उम्मीद है।

इस्कॉन ISKCON के साथ हुए विभाग के करार के अनुसार इस्कॉन प्रत्येक अस्पताल में लगभग 250 मरीजों को प्रतिदिन सुबह और शाम का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन उपलब्ध कराएगा। सामान्य, चिकित्सीय, गर्भावस्था, प्रसवोत्तर और बाल चिकित्सा आदि के अनुसार आहार परोसे जाएंगे। विभाग नौ महीनों की अवधि के लिए 1,37,45,700 रुपए का खर्च वहन करेगा।कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त, इस्कॉन के पदाधिकारी, अधिकारी और अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित थे।

03 Sept 2025 07:01 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलेगा और भी अधिक पौष्टिक आहार

