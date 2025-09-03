सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलेगा और भी अधिक पौष्टिक आहार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शहर के इंदिरानगर स्थित सी.वी. रमन जनरल अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मरीजों को भोजन की थाली देकर इस योजना की शुरुआत की।उन्होंने कहा कि अब तक, सरकारी, जिला और तालुक अस्पतालों में भर्ती मरीजों और खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को एक ही तरह का सामान्य भोजन दिया जाता था। यह उनकी विशिष्ट पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं था। पोषण संबंधी जरूरतें मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और उम्र के अनुसार अलग-अलग होती हैं, इसलिए सभी को एक जैसा आहार उपलब्ध कराना उचित नहीं था।