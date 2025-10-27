पैदल सैनिकों के साहस, वीरता और बलिदान के सम्मान में दौड़े लोग

बेलगावी के नागरिक समुदाय के सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों, परिवारों, छात्रों, बच्चों और फिटनेस प्रेमियों ने टाइम्ड रन (10 किमी), फन रन (5 किमी) और हाफ मैराथन (21 किमी) में भाग लिया।मराठा एलआइआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह दौड़ वास्तव में इन्फैंट्री की भावना का प्रतीक होने के साथ-साथ साहस, सहनशक्ति और एकता का उत्सव है। एक दौड़ से कहीं अधिक, यह सैनिकों और नागरिकों के बीच एकता की एक प्रेरक अभिव्यक्ति थी।