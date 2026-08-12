जेल की सलाखों के पीछे से भी प्रज्वल रेवन्ना का ‘हाईटेक खेल’! रेड पड़ी तो मिला एंड्रॉयड फोन, VIP ट्रीटमेंट पर भड़की कांग्रेस

Bengaluru Central Jail News : क्या हमारे देश की जेलों में बड़े और रसूखदार लोगों के लिए नियम बदल जाते हैं? बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से आया नया मामला तो कम से कम यही कह रहा है। गंभीर अश्लील वीडियो और यौन उत्पीड़न के केस में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास से जेल के अंदर एक एंड्रॉयड फोन मिला है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की अचानक पड़ी रेड में यह बात सामने आई, जिसके बाद जेल प्रशासन से लेकर राजनीति तक में खलबली मच गई है।