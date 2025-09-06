राज्य के पूर्व कुलपतियों के मंच The Forum of Former Vice-Chancellors of Karnataka (एफवीसीके) की ओर से शिक्षक दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रशासनिक स्वायत्तता खो दी है और अधिकांश प्रमुख पद राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता में कमी आई है। भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ा है। विश्वविद्यालयों की प्रगति गंभीर रूप से बाधित हुई है।